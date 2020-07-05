富邦悍將新秀王詩聰4日對決樂天桃猿後援投手王躍霖，敲出中職生涯首安，還打回關鍵的追平分，最後助悍將逆轉奪勝，兩人在場上是對手，場下則是關係不錯的堂、兄弟，今日賽前王躍霖被問到被弟弟敲出生涯首安，他直說真的是運氣不好，球隊輸球很悶，但該恭喜還是有傳訊息給弟弟。

「其實那球我沒有失投，他在打擊練習時都打到中右外野，是強拉型打者，所以教練有給外野手指示，做布陣都移到右邊，結果好死不死被他打到左邊，落點也很好，如果是正常守備就出局了，真的是運氣不好。」王躍霖強調場上沒有親疏關係，昨天狀況其實也不差，但就是運氣問題所以結果不理想。

王躍霖透露輸球當下心情很悶，覺得很可惜，「沉澱一下後還是有傳訊息恭喜他，說『恭喜首安首打點，各自努力，繼續保持。』雖然結果對我們不好，但該恭喜還是要恭喜。」

其實昨日對決是兩人生涯首次，過去在二軍也沒有機會對到，王詩聰透露從小對王躍霖的印象就是球速很快，「哥哥人很好，平常見到會打招呼，以前在讀書的時候，大伯都會買補品給我們，他都會盯著我吃完，生活上照顧比較多。」

(中時 )