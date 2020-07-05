1位男子因不滿女友提出分手，竟揚言要將2人以前的私密照，私下傳給她的現任男友觀看，還三不五時私傳許多威嚇訊息，甚至還認為女方的黑森林不茂密過於分散，要從後庭來才有感等性騷擾話語，女子聽聞後趕緊報警處理，全案判處男子2個月的有期徒刑。

根據了解，此對情侶原本感情緊密，卻在交往幾年後分手，男子認為女子不貞進而傳訊息恐嚇，並對她說出許多暗示2人先前床事的過程，還揚言要將2人各種在房間內的運動姿勢照片，私傳給女子的現任男友觀看，男子甚至還表達自己認為女子的黑森林不夠茂密，需要從後庭點進入，才能達到自己的G點爽感，還不斷責怪女子怎麼可以與自己分手，更認為自己能夠以這樣的方式挽回與女子之間的感情，嚇的女子趕緊報警處理。

法官認為，從男子的言行舉止可以觀察到，此位男子有強烈的報仇心思，然而男子卻認為，這只是自己太愛女子而犯下的錯誤，全案依恐嚇安全罪行，判行男子2個月的有期徒刑。

(中時電子報)