大陸晶圓製造龍頭中芯國際5日公布，在科創板上市的發行價為每股人民幣（下同）27.46元，此次發行規模超過50億元，根據「業務指引」規定，此次發行聯席保薦機構相關子公司跟投比例分別為2％，但不超過10億元。

新浪財經5日報導，中芯國際發布公告稱，剔除無效報價和最高報價後，參與初步詢價的投資者為242家，配售對象為3,928個。此次科創板發行剔除無效報價和最高報價後，剩餘報價擬申購總量為1,111億股，線下整體申購倍數為164.78倍。

中芯國際公布科創板發行戰略配售結果，大陸國家積體電路產業投資基金二期獲配金額近35億元，聯席保薦機構相關子公司海通創投、中金財富獲配股數均為3,371.24萬股。

另一方面，A股上市公司至純科技、聚辰股份指出，投資1億元作為有限合夥人認購聚源芯星的基金。聚源芯星作為戰略投資者認購中芯國際在科創板首次公開發行的股票。

(工商 )