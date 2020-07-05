公廣集團董事長人選傳出層峰屬意文總副會長江春男（司馬文武）接任，江春男今天表示「無從評論」。黨政人士則表示，江春男與另一外傳人選胡元輝相較，確實更適合。

立法院臨時會目前正忙著處理考試院和監察院人事案，儘管公廣集團人事案已延宕，但最快也得等立法院下會期才會處理。

根據總統府在今年520前夕流出的被駭文件 指稱，立法院即將處理「公視董監事審查委員會」各政黨代表組成。前文化部長鄭麗君已向行政院長蘇貞昌報告要處理補提名事宜，但補提名董監事名單還沒給院裡面看。

文件內容透露，有關董事長人選，當時的蘇貞昌幕僚黃致達說，蘇揆之前曾經召見過胡元輝，請他擔任董事長。蘇對胡元輝印象不錯，認為他有能力、也是挺綠的。

不過蔡英文幕僚認為，蘇可能是借鄭麗君之口來反對由江春男（司馬文武）接下該位置，因為蘇已經向胡元輝開了口。

蔡的幕僚認為，本案已經延宕，所以沒有處理時限，還有時間思考要選擇司馬文武或胡元輝。但要請蘇揆將人選拿出來討論，確定後才能送出。

據了解，府黨高層確實較屬意由司馬文武接任，認為司馬文武的理念與想法和高層較接近，過去參與創立台北時報並擔任總編輯，之後擔任文總副會長，替台灣發聲部分的能力也相當傑出。

黨政人士表示，如果拿胡元輝與江春男比較，確實是江春男更適合，不過因該職務是由董事互選，目前董事名單尚未出爐，董事長人選還很難說。

記者今天詢問江春男是否接到徵詢？江春男僅表示，「謝謝關心」，他說，自己目前不在台北，對此事無從評論。

總統府發言人張惇涵則是低調表示，政府團隊的人事，如果有相關的安排，就會正式對外說明，對相關人事議題，無須多加臆測。

(中時 )