港版國安法在七月一日正式上路，香港問題讓美中之間的矛盾更加激化，兩強脫鉤也是時間問題，產業的去美化和去中化已成為趨勢。

目前半導體產業主要技術都掌握在美國身上，大陸想要在IC設計、製造上自主研發，必需透過韓國、日本、台灣等廠商的技術奧援，因此今年世芯獲利大躍升，前5個月EPS就達到4.9元，幾乎是一倍的大幅成長，也帶動股價直奔570元。

產業鏈有去美化也有去中化，去年台商回流台灣7千億元，今年的力道似乎更為猛烈，推升台幣持續往29元靠攏，與此同時，資產股也開始水漲船高，除了香港資金撤逃外，更重要是供應鏈從大陸撤出往越南、台灣等國家，造成台灣工業用地、廠房的需求大幅上升。泰豐受惠於中壢精華區坐擁5萬多坪土地，成為市場矚目的標的之一。

另一方面，全球央行頻頻降息救經濟，國內許多壽險公司在海外獲利不易，資金轉向回台購置不動產，作為商辦收租的穩定收益，富邦人壽以282.87億元，每坪376.56萬元買下南港案的土地，另外全球人壽、麗寶建設也紛紛購買台市精華地段的地上權，資金回台勢不可擋。

從上個月公布的景氣燈號來看，較前月少1分至18分，呈現黃藍燈，實體經濟仍受到疫情影響，其中股價指數仍維持在相對強勢（由黃藍燈轉綠燈，分數加1分），從貨幣總計數M1b由上月7.5%小增至7.6%，整體資金環境仍處於較為寬鬆的水準，再加上防疫措施陸續放寬，民眾生活逐步回復常軌使信心回溫，帶動股市上揚。

下半年台股將步入歐美消費旺季，拉動5G等電子需求動能，再加上7月起台灣發行的振興三倍券以及安新旅遊國旅補助方案，政府政策有助於拉動經濟，但仍須提防國際經貿情勢，以及疫情是否二度爆發。

（本文作者為中華財經台分析師曾英杰）

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(中時電子報)