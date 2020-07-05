豔陽暑假天，最需要衝向海邊、走進青山，或是躺在五星飯店游泳池畔，發呆一下午。外商銀行推出的信用卡暑假旅遊優惠方案，讓卡友過一個最值的暑假。

花旗銀行與「SNOWTOWN雪樂地」合作的抗暑專案，是今年不出國暑假的最佳降溫對策，花旗銀行誠心介紹給卡友。該行指出，SNOWTOWN雪樂地是台灣第一家室內恆溫的雪場，引進日本獨家技術，雪片由乾淨水質製成且不含化學藥劑，大人小孩都可以在舒適的溫度中體驗戲雪的樂趣。即日起至12月31日為止，刷卡時指定花旗卡購買門票，最高可享79折優惠，餐飲則不分平假日皆享85折。

指定的花旗信用卡，包含：Citi Prestige信用卡、花旗寰旅卡、花旗現金回饋卡、花旗超級紅利回饋卡、花旗紅利卡、花旗PChome Prime聯名卡、花旗饗樂生活卡、花旗鑽石卡、花旗透明卡。

至於出遊需要的租車、飯店住宿，花旗卡友和匯豐旅人卡都有提供打折優惠，尤其是國內外旅遊積分或回饋金，像刷花旗卡可於宜蘭綠舞觀光飯店、澎湖福朋喜來登飯店、華泰瑞苑墾丁賓館，可以享住宿折扣或是免費房型升等。

星展銀行（台灣）也投入振興國內消費支出，針對星展飛行鈦金卡卡友，加碼推出刷卡哩程回饋升級方案，。即日起至12月31日止，當期帳單累計一般消費滿1萬5,000元，國內一般消費累積哩程回饋即從每30元兌換1哩升級至每18元兌換1哩，等同於星展飛行世界商務卡權益。

星展提醒，飛行卡最大的誘因是哩程回饋，針對今年暑假期間至9月30日前，新增消費所累計的飛行積金，可以兌換雙倍刷卡金，以每1,000哩兌換台幣300元，是原先權益1,000哩兌換台幣150元的兩倍，相當於1.66％現金回饋，卡友可以輕鬆兌換，樂活出遊。

(工商 )