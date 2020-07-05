水保局行銷農村好物，受消費者肯定與支持。（廖志晃攝）

農委會水土保持局，每年甄選具有在地特色的台灣「農村好物」，入選者不僅發給獎金，還協助媒合通路行銷！2020年農村好物選拔，將於7月8日到24日，在「農社企暨農村好物網」，受理線上報名甄選。

水保局副局長林長立表示，該局每年精選由全台農村社區生產、製造且具有在地特色的「農村好物」，入選可獲得1萬元獎金外，還可參與水保局規畫的推廣、宣傳及通路媒合，讓更多消費者認識優質的在地產品。

歷年來甄選的「農村好物」，進軍台北國際食品展、農業精品展、南投世界茶業博覽會及台灣燈會；並協助於桃園國際機場第一航廈新東陽產銷專區、高鐵雲林站、真情食品館網路商城、誠品信義店、全家行動購、安永鮮物板橋車站門市等，設置農村好物產品銷售專區，讓獲選產品有更多曝光機會。

而且，水土保持局規畫多項輔導課程，協助獲選農村社區夥伴，及企業經營主體，提升相關法規認知，增進參展通路銷售技巧及利用市場調查，調整產品研發方向；今年農村好物選拔邁入第6屆，希望藉由選拔挖掘更多具代表性，及發展潛力的產品，鼓勵農村持續創新研發，為農村產業加值。

(中時 )