加勒比海地區新冠疫情最嚴重的國家多明尼加，因疫情而延後的總統及國會議員大選，5日終於登場。根據民調，在野「現代革命黨」的候選人阿比納德（Luis Abinader），可望打敗現任總統梅迪納（Danilo Medina）欽點的接班人卡斯提奧（Gonzalo Castillo）。

52歲的阿比納德出身政治和實業世家，家族經營的Abicor集團，是多國最大的旅遊龍頭之一。黎巴嫩裔的阿比納德也是經濟學家，研究所畢業後曾前往美國哈佛大學等校進修。前次參加大選，阿比納德殺入第二輪，但最後以34.98％得票率，慘敗給梅迪納。

阿比納德與妻子在上月宣布，雙雙確診新冠肺炎，因此一度暫停競選。

由於多國憲法規定，不能連續3屆擔任總統，因此梅迪納挑選曾任內閣公共工程部長的卡斯提奧，代表執政多明尼加自由黨角逐大位。59歲的卡斯提奧同樣具富豪身分，曾在加拿大留學，主修企業管理，且是多家企業創辦人。

卡斯提奧雖然得到現任總統背書，但曾在1996到2000年，以及2004到2012年擔任總統的前總統費南德茲，9個月前脫離執政黨轉投人民力量黨後，決定回鍋參選總統，打壞執政黨的布局。66歲的費南德茲民調雖然居第三，但他參選在自由黨內部引發分裂投票警訊，對阿比納德堪稱利多。

如果首輪無任何候選人過半，將進行第二回合決戰。

(中時 )