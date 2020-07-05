林依晨出席北影首映。（盧禕祺攝）

柯震東出席北影首映。（盧禕祺攝）

由柯震東和林依晨主演，改編九把刀同名小說的電影《打噴嚏》，獲選本屆台北電影節神秘場特別放映，2位主角前一天才化身售票員跑遍戲院賣票，5日則和身為出品人的柯震東爸爸柯耀宗與監製柴智屏出席，將在中山堂與600名觀眾一同觀賞世界首映。柯震東透露，在片中參與演出的王大陸，得知電影即將上映滿開心的，不過因為人在大陸工作，返台觀影的機率不大，柯震東說：「要回來的話，（看片）一定來不及，我是問他要不要包場，以他的能力應該要多包幾場，但我問他，他就回我『哈哈』！」讓全場笑翻。

柯震東出道作《那些年，我們一起追的女孩》2011年於台北電影節首映，該片也是柴智屏首度從電視跨足電影擔任監製，主辦方拿出當時照片讓他回憶，笑稱9年後的自己「沒什麼變！」柯震東父子倆難得同台，展現他們一家互挺的堅定信念，問起有沒有機會看到父子一起飆戲，柯爸妙回：「什麼參一角，我要出道！」讓柯震東在一旁苦笑。他與林依晨最近勤跑校園宣傳，柯震東透露遇到一位馬來西亞粉絲，「他為了我來台灣讀書，壓力有點大，但希望他加油！」

柯震東、林依晨出席北影首映。（盧禕祺攝）

柯震東、林依晨與監製柴智屏在回憶9年前出席北影首映的照片。（盧禕祺攝）

林依晨即將在8月底參加為期一年的表演工作坊，她坦言因為「做人計畫」還沒達成，所以近期不太會接戲，趁這段時間精進自己對表演的技巧和熱情。她的圈外丈夫林于超也從美國返台，她透露2人快可以見面，笑稱：「老公快隔離出來了，之後他會再陪我去看一場《打噴嚏》，上映後的『環島包場』也會陪我跑！」

《打噴嚏》將在15日全台上映。

北影《打噴嚏》世界首映，演員柯震東、林依晨、監製柴智屏、出品人柯耀宗出席。（盧禕祺攝）

(中時 )