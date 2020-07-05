沙烏地阿拉伯7月減供亞洲地區合約貨油、美國原油產量與商用原油庫存同步下降等因素影響，帶動國際油價走揚，中油、台塑化(6505)宣布調漲國內各式汽、柴油價格每公升0.2元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升22.2元、95無鉛汽油每公升23.7元、98無鉛汽油每公升25.7元、超級柴油每公升19.6元。

此外，台塑化6日凌晨1時，參考零售價格為92無鉛汽油每公升22.2元、95+無鉛汽油每公升23.6元、98無鉛汽油每公升25.7元、超級柴油每公升19.4元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價從每桶42.01美元上漲至42.24美元，臺幣兌美元匯率升值0.027元，國內油價依公式計算漲幅為0.36％，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.5元及0.6元。經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油僅各調漲0.2元；另0.3元及0.4元皆由中油吸收。

因原油庫存下滑以及就業報告強勁的激勵，紐約商業交易所（NYMEX）8月原油期貨7月2日收盤上漲2.1％，成為每桶40.65美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油攀揚2.6％，成為每桶43.14美元。

美國能源部7月1日公佈數據顯示，截至6月26日，美國商業原油庫存較前週減少720萬桶至5.335億桶，創今年來最大減幅，相比標普全球普氏調查分析師的平均預估為減少270萬桶。原油期貨交割地點、北美最大原油轉運中心庫欣原油庫存週減26.3萬桶至4,558萬桶，為連續第8週減少，過去8週累計減少1,986萬桶。

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