新冠肺炎陰霾揮之不去 晶睿六月營收仍難逃年減窘境 23:322020/07/05 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎陰霾揮之不去，晶睿（3454）6月營收仍難逃年減窘境，經結算6月營收為4.74億元，雖已較今年5月的4.65億元微幅成長2.07％，但相較於去年同期6.09億元，年減率仍達到22.17％。今年上半年累計營收為29.81億元，也較去年同期的36.45億元下滑18.22％。 晶睿指出，6月營收仍唱低調，主要是因為整體市場需求仍受到新冠肺炎的影響。 惟在各地相繼解封下，晶睿今年營收在4月以4.64億元落底後，已連續3個月回溫，只是月增幅度似乎還不夠明顯。 (工商 ) #晶睿 #月營收 #新冠肺炎 #陰霾 #難逃 也許您會感興趣 財經熱門新聞 慘輸！三星4奈米斷頭 台積電又碾爆死敵 - 財經 外資倒貨6千億認錯！專家驚爆台股「恐怖天花板」 - 財經 慘！死越多人…美股越噴 專家爆背後有大魔王 - 財經 70歲老師賣掉生技股抱這2檔！老謝驚曝最後結局 - 財經 上11900…又有散戶輸到脫褲！專家爆這天做空慘死 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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