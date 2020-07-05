新冠肺炎陰霾揮之不去，晶睿（3454）6月營收仍難逃年減窘境，經結算6月營收為4.74億元，雖已較今年5月的4.65億元微幅成長2.07％，但相較於去年同期6.09億元，年減率仍達到22.17％。今年上半年累計營收為29.81億元，也較去年同期的36.45億元下滑18.22％。

晶睿指出，6月營收仍唱低調，主要是因為整體市場需求仍受到新冠肺炎的影響。

惟在各地相繼解封下，晶睿今年營收在4月以4.64億元落底後，已連續3個月回溫，只是月增幅度似乎還不夠明顯。

(工商 )