2020上半年，新冠肺炎疫情攪局，不僅對民眾生活和工作有大幅的影響，在購屋計畫上也造成觀望及交易遞延，國內於6月解封後生活逐漸恢復正常，報復性看屋人潮持續出籠，不過對於後疫情生活及下半年房市，各大房仲業者仍持不同觀點。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，五大行庫的新承作房貸利率降至1.349%，超低利率對於自用型客戶相當有感，加上30年房貸產品越來越常見，對於購買總價千萬元左右的購屋人，「租不如買」的狀況更為明顯，值得留意在低利年代的環境下，投資需求有可能又會重新回到市場上。

優美地產企研室主任林哲緯也說，今年下半年房市狀況，有機會在疫情減緩，政府一連串推出振興三倍券、安心旅遊方案等刺激下，一掃上半年疫情陰霾，而現階段處在全球市場資金充沛的環境，高資產族因避險，紛紛將現金轉向不動產，低檔的貸款利率也支撐剛性買盤，下半年是有機會維持穩定增長的格局。

中信房屋總經理張世宗亦認為，目前房產交易仍以首購及換屋族群為主力，在疫情限制解封後，買賣雙方對價格的看法也趨於收斂，賣方對買方釋出善意，願放低姿態進行讓利，現階段房地產在後疫情時代雖無重大利多，但「沒有壞消息就是好消息」，後續中古房市仍有機會持續放量。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐則分析，上半年股市的震盪，凸顯不動產的穩定性、保值性等優勢，台灣進入後疫情時代，隨著觀光景點、百貨商圈補償性消費人潮出籠，市場供需逐步回歸正常，下半年房市將站穩腳步，交易量可望穩定回溫，不過最擔憂的還是疫情對國際經濟的衝擊，也間接影響台灣出口貿易，下半年的「經濟景氣」將是影響房市的最大黑天鵝。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑認為，第二波疫情在部分地區重燃火苗，對於未來疫情的發展仍充滿不確定性，恐須等到疫苗研發才能真正解除疫情的影響。除此之外，台灣無薪假人數仍在持續攀升，已創10年來新高，疫情對於經濟的影響恐仍需一段時間才能回復。因此，下半年的房市變化因素仍大，不可太過樂觀看待。

21世紀不動產企劃研究室也提醒，台灣銀行業逾放比仍在低位、資本水準健全，足以應對經濟下行帶來的衝擊，短期內不致造成國內房地產市場拋售局面，但投資人仍須留意全球整體經濟不穩的長期風險之可能性。

對於新建案部分，住展雜誌研發長何世昌則表示，今年上半年新建案市況雖然表現不惡，買氣也讓業者很樂觀，不少地區銷售率表現亮眼，但仍需注意供給量居高不下的問題。

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(中時電子報)