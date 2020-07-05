苗栗縣山城救援協會搜尋失蹤老翁的菜園，發現老翁的水瓶及被燒毀的割草機。（苗栗縣山城救援協會提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣山城救援協會7月4日深夜近12時許接獲警方通報，協尋1名64歲黃姓老翁，協理理事長湯錦乾立即帶領10多名搜救人員前往頭屋山區，5日凌晨1點多在1處菜園找到黃翁遺體，一旁還有被燒毀的割草機，而黃翁身上也有火燒傷的痕跡，依據現場跡證初步排出他殺，全案還需進一步調查釐清。

苗栗縣山城救援協會指出，昨晚深夜11時56分接獲明德派出所來電，請求協尋1名在山區失蹤的黃姓老翁，協會今凌晨0時23分抵達現場了解案情後，集合搜救人員分配任務進行搜尋。

苗栗縣山城救援協會在頭屋鄉鳴鳳村山區黃翁的菜園搜尋時，發現黃翁的水瓶，目測黃翁約僅喝2口，並聞到燒雜草的味道，搜救人員往前走，赫然看見1塊被焚燒過的地，仔細觀察周邊發現1部被燒毀的割草機，和1隻燒過一半的雨鞋，坡坎邊還留有1支手機。

搜救人員仔細觀察，發現坡坎邊的草叢有疑似往下滑的痕跡，在今凌晨1時8分撥開草叢發現失蹤的黃翁，搜救人員不斷呼喊及觸碰，黃翁都沒有反應，且他的身體已呈現僵硬，明顯死亡，身上頭髮、右手到脖子以及左小腿都有被火燒傷的痕跡，眾人於是合力將黃翁遺體搬上來，交由勤區警方及葬儀社處理。

警方依據現場跡證，初步排除他殺，研判可能與農田整地中暑或身體不適有關，不過全案仍需交由檢察官相驗確認死因，進一步釐清案情。

(中時 )