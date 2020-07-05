針對高雄巿長補選公辦政見會，先前喬不攏，高雄巿選委會5日再度協商高雄市長三方陣營，最後拍板定案，將於8月1日下午2點30分於高市府四維行政中心地下大禮堂登場，但民眾黨及國民黨代表遺憾指出，依據中選會規定，沒有辦法採交叉詰問方式進行，可能少了火花。

民進黨參選人陳其邁的競選總幹事趙天麟表示，今天討論非常的順利，三方陣營都很願意辯論，非常樂見這樣情況，將於8月1日下午兩點半在四維行政中心地下大禮堂舉行，期待三方候選人當天可以有君子之爭，讓市民聽到優質政見的互相對話。

國民黨參選人李眉蓁的發言人鄭照新指出，對於有機會交流政見，還有新世代的觀念，都樂觀其成，不過，因為在交互詰問的部分，及候選人提問的部分，依照中選會的規定，沒有辦法讓候選人自己來做這樣的提問，「有一點點的遺憾，在交鋒上面也可能不會那麼的精準到位」，但尊重選委會相關規定，一切從善如流。

鄭照新提到，高雄無論是哪一位候選人，都要提出因應現在包括疫情過後，還有美中貿易戰底下、高雄城市發展的新出路，而不是拿舊的政見複製貼上，希望都能夠拿出更有誠意、能夠面對高雄新挑戰的政見，尤其是為高雄的年輕人指引新的出路，非常期待有這樣子的一個交流的機會。

民眾黨參選人吳益政競辦主任王詠沛表示，會議滿順利的，按照選罷法規定有申論、提問、結論等階段，但唯一遺憾的是，雖採辯論方式，但少了互相詰問，呼籲媒體如果願意的話能再辦一場真正候選人間可互相詰問的辯論會，對市民才是好事。

高雄市選委會總幹事駱邦吉說明，中選會規定，此次政見發表會採辯論方式，2018年高雄市長選舉也採同一模式，2點半開始，1個半小時結束，政見申論每人5分鐘、3個提問人各1分鐘提問，每人回答5分鐘，最後是結論。至於提問人還沒選出來，會以學者、公正人士為主。

(中時 )