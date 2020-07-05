富邦悍將新秀王詩聰4日對決樂天桃猿後援投手王躍霖，敲出中職生涯首安，還打回關鍵的追平分，最後助悍將逆轉奪勝，在關鍵時刻頂住壓力，其實王詩聰有個小秘密，「宥穎有跟我說不要緊張，要我上場前先哼兩句再慢慢上場，有想到他的話，就真的敲安了。」

「阿ㄅㄧㄤˋ」王詩聰雖然中職資歷算淺，不過他一上一軍就帶來歡樂氣氛，不斷在休息室為隊友加油、活絡氣氛，昨日對決堂哥王躍霖敲出生涯首安後，也在二壘上做出慶祝動作，「我們球隊比較美式，大家也可以看二軍比賽，我們都很熱鬧，來一軍就想帶動大家，比較有凝聚力。」

雖然是個HIGH咖，不過輪到他打擊多少也會緊張，王詩聰透露林宥穎也有提醒，「學長有說要把原本步調放慢，不要讓被緊張的比賽節奏帶著走，他要我上場前先哼兩句再慢慢上場，當下有想到他的話。」王詩聰說他當時哼最近常聽的「不懂溫柔」，「哼兩句後比較放鬆，不會那麼緊繃，上場不要太有壓力。」隨後王詩聰順利敲出追平安打。

敲出生涯首安前10打數都沒表現，還吞下5次三振，不過總教練洪一中仍很願意給王詩聰機會，從春訓開始洪總就常點名王詩聰，相當看好他，「剛上一軍壓力有點大，很感謝總教練讓我有先發機會，就算打不好還是讓我代打出賽，昨天終於有頂住壓力、沒讓他失望，覺得終於做到了。」此外王詩聰也很感謝在壘上的跑者申皓瑋，「他腳程很快，提前起跑才能追平。」

(中時 )