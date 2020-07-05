截取自蔡英文臉書

行政院推出的「振興三倍券」正開放第一波預購，蔡英文總統表示，她今天在行程空檔也到了超商預訂三倍券，「真的是簡單快速又方便！」

蔡英文今天到全家便利商店預購三倍券，付帳時還加購39元的熱咖啡，蔡英文在臉書表示，第一波預訂時間到禮拜二（7／7），「大家記得把握時間」。

若沒有跟上這波預購，她也要大家不用擔心，8／1到8／7還有第二波預訂時間；若是要用數位綁定的朋友則24小時隨時隨地都可以，「看大家喜歡哪種方式自己挑自己選」，並強調「防疫有成振興加乘」。

(中時 )