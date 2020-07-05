赴超商預購三倍券 蔡英文：簡單快速又方便 17:392020/07/05 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 截取自蔡英文臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 截取自蔡英文臉書 行政院推出的「振興三倍券」正開放第一波預購，蔡英文總統表示，她今天在行程空檔也到了超商預訂三倍券，「真的是簡單快速又方便！」 蔡英文今天到全家便利商店預購三倍券，付帳時還加購39元的熱咖啡，蔡英文在臉書表示，第一波預訂時間到禮拜二（7／7），「大家記得把握時間」。 若沒有跟上這波預購，她也要大家不用擔心，8／1到8／7還有第二波預訂時間；若是要用數位綁定的朋友則24小時隨時隨地都可以，「看大家喜歡哪種方式自己挑自己選」，並強調「防疫有成振興加乘」。 (中時 ) #三倍券 #蔡英文 也許您會感興趣 政治熱門新聞 沒有韓國瑜的高雄變了？楊明州千字文回擊：不能被潑髒水 - 政治 海軍教準部少校輕生 王浩宇3字總結 - 政治 罷免後狂拆韓國瑜建設？高雄市工務局說話了 - 政治 罷免黃捷會成功嗎？鳳山人街訪大吐真心話 - 新聞 楊姓少校輕生 曾轉PO文曝軍人心聲「逼迫我們到死路」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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