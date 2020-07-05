桃園蓮花季今年以「國際蓮花園」為主題，打造6種不同風格的國際拍照景點，讓遊客一解無法出國之愁，即起至8月30日止，綻放57天。（蔡依珍攝）

桃園蓮花季今年以「國際蓮花園」為主題，打造6種不同風格的國際拍照景點，讓遊客一解無法出國之愁，即起至8月30日止，綻放57天。（蔡依珍攝）

桃園蓮花季今年以「國際蓮花園」為主題，打造6種不同風格的國際拍照景點，讓遊客一解無法出國之愁，即起至8月30日止，綻放57天。（蔡依珍攝）

桃園蓮花季今年以「國際蓮花園」為主題，打造6種不同風格的國際拍照景點，讓遊客一解無法出國之愁，即起至8月30日止，綻放57天。（蔡依珍攝）

桃園蓮花季今年以「國際蓮花園」為主題，打造6種不同風格的國際拍照景點，讓遊客一解無法出國之愁，即起至8月30日止，綻放57天。（蔡依珍攝）

桃園蓮花季今年以「國際蓮花園」為主題，打造6種不同風格的國際拍照景點，讓遊客一解無法出國之愁，即起至8月30日止，綻放57天。（蔡依珍攝）

西瓜王爭霸戰為桃園蓮花季揭開序幕，瓜農歐道協栽種72台斤的大西瓜，勇奪今年超級西瓜王頭銜。（蔡依珍攝）

桃園蓮花季5日起跑，到8月30日止連續57天都有逾10公頃的蓮花田可以欣賞，每周末還有主題活動，農業局更巧心結合周邊農場，打造6種不同風格的「國際蓮花園」，讓遊客一解無法出國之愁，開幕首日還舉辦千人吃西瓜活動，歡迎民眾來觀音賞蓮吃西瓜！

桃園市長鄭文燦說，桃園蓮花季是解封後首場大型活動，特別以「國際蓮花園」為主題，6農場有法式的「莫內的花園」、日式鳥居參道的「林家古厝」、巴西亞馬遜大王蓮的「康莊蓮園」、泰國紅蓮花水上市場的「荷竹農場」、越南河內西湖蓮花池的「蓮荷園」、印尼峇里島的「青林農場」、以及神似澳洲墨爾本莫內湖的「蓮花故事館」等場景。

位於觀音區新華路一段與金華路口的蓮花季主會場，周邊7公頃蓮花已綻放，吸引網美搶拍，長達95公尺的「擎雨步道」更是讓遊客彷彿置身日本姆明谷公園，也躍升打卡新熱點。暑假每個周末都有主題表演如好客音浪演唱會、紙風車劇團、一心戲劇團、原林舞集等，平日則結合18家蓮園，推出荷葉茶採摘、剝蓮子體驗、小小農夫採果趣、荷葉飯製作等DIY農事體驗活動。

昨蓮花季也以西瓜王爭霸戰暖場，「西瓜王」歐道協栽種溫室蔬菜30年，首次種大西瓜，就包辦1、2名，還拿下「南瓜王」寶座，謙虛笑說只是運氣好，天天巡田照料，「比照顧小孩還用心！」觀音農會坦言5月梅雨打亂瓜序，收成僅有去年6成，但西瓜甜度都達12級以上，又脆又甜，品質超越去年，歡迎民眾炎夏來賞蓮啖瓜。

市府也與饗賓集團的果然匯餐廳合作，利用觀音區盛產的蓮花食材，聯手推出特色9道含中西日式料理手法的蓮花餐點，讓遊客品嘗不同風味的美食饗宴。更多相關資訊可至2020桃園蓮花季官方網站（http://2020taoyuan-lotus.com.tw）或臉書搜尋「觀音區蓮花園休閒農業區-2020桃園蓮花季」查詢。

(中時 )