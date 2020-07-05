繼英國首相高級幕僚甘明斯違反防疫封城規定，引發爭議，首相強森的父親史坦利（Stanley Johnson）也因違反政府防疫指引挨轟，讓強森備感壓力。英國於4日宣布放寬對希臘的旅遊限制，但史坦利上周三（1日）就飛抵當地。史坦利4日辯稱，此行屬「必要旅行」，又說自己是經過轉機方式抵達希臘，因此並無違規。

現年79歲的退休保守黨議員史坦利，1日經保加利亞轉機，飛抵希臘雅典國際機場，並前往該國中部皮立翁山（Mount Pelion）的度假別墅。當時英國政府要求，除「必要旅行」之外，應避免所有國際旅遊；外交部3日才宣布，隔日起將希臘列入豁免名單。

史坦利回應，希臘政府僅禁止英國直航班機飛往當地，自己是轉機，所以並無違規。他向記者表示，他沒有注意英國國民對此事的反應，還開玩笑表示，他可以把泳褲穿在頭上，讓媒體有新聞可做。他還說，之前上傳外遊的照片，並無挑釁之意，已將照片撤下。

史坦利又稱，此行是為了趕在出租房子之前，整理並確保別墅內沒有受到新冠病毒汙染，因此是「必要旅行」。他指，自己只有1周時間整理房子，並將在10日返英。

南皮立翁市長則指，當局沒有收到違反指引的報告，相關衞生部門及高官不會允許沒有許可的特定人士入境。另有政府高層表示，若史坦利出現症狀，當局會將他隔離7日。強森接受電台訪問時則表示，不評論此事，相關問題留待父親自行回應。

(中時 )