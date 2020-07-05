據陸媒5日報導，工業富聯發布公告，擬透過協議轉讓方式收購DC Software持有的企業資源規劃供應商「鼎捷軟件」3,997萬股人民幣普通股股份，約占標的公司總股本的15.19％，股份轉讓價款為人民幣5.59億元。

新浪財經報導，工業富聯與標的公司多位股東簽署「一致行動人協議」，並擬於「一致行動人協議」生效後，一致行動股東與工業富聯在標的公司的重大事項決策方面保持一致行動關係。

鼎捷軟件成立於1982年，是大陸領先的企業數位化、智慧化解決方案服務提供商，主營業務是為製造業、流通業及小微企業提供數位化、智慧化解決方案。鼎捷軟件前身為1982年在台北成立的鼎新電腦，於2014年1月27日在深交所掛牌上市。 前身鼎新電腦自1997年開始在大陸提供ERP服務，產品開發是經由MIS、MRP、MRPⅡ、ERP、E-ERP等製程，客戶包含華碩、富智康集團等企業。

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