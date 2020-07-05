24歲辣模格格日前公開與羅志祥（小豬）的微信對話，沒想到各方輿論接踵而來，讓她壓力大到失眠，她今（5日）站台尤國棟新書發表會，透露小豬無聯繫她，反而透過友人代傳話，「中間有個朋友說認識當事者，他說帳號不是小豬，希望我還他清白，可能要請教律師」。事件曝光後，格格因小豬事件每日收到上百封私訊及網友惡意留言，負面能量讓原本淺眠的她從晚上11點失眠到隔天早上，身高163公分的她，體重從45公斤掉到41.5公斤。

面對網友激進言論，格格坦言「真的很難聽」，甚至有人對她進行人身攻擊，質疑她年齡謊報，還求她拿出身分證證實。但在眾多負面評論中，也是有正面回應，她印象深刻有名小豬粉絲，因此事件反而被她圈粉，問及當初後悔出面嗎？格格表示相當後悔，還曾被製作人指責，「妳幹嘛這樣講？人家男未婚，那是他的自由」，另有前輩也認為此事件對她演藝沒幫助。但因受訪時臉泛油光，還因此被廠商相中面膜業配，也是因禍得福。目前已將追查微信帳號真偽等事宜委請律師處理。

(中時 )