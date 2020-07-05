夏日炎炎，奧萬大國家森林遊樂區適合避暑探幽；南投林區管理處鼓勵國人防疫健身，戶外休閒，推出一泊二食雙重優惠方案，7月16日前的平日（周日到周四），享有住宿優惠及免費早、晚餐。

南投林管處長李政賢表示，奧萬大森林遊樂區海拔高度約1200公尺，平均氣溫比平地低5至8℃，天然的闊葉樹森林中，擁有珍貴的「森林三寶」，即優質的「活氧」、高濃度的「芬多精」與豐沛的瀑布「負離子」，倘佯其間，不僅暑氣全消，更可以休閒養身，遠離都市塵囂。

奧萬大的夏季熱鬧非凡，白天蝶飛蟲鳴，鳥禽林間嬉戲；夜晚群蛙歡唱，貓頭鷹低聲傳情，山羌隔山叫陣；還有台灣特有種植物「野百合」，即台灣百合處處綻放，別有一番夏日風情。

暑假期間，奧萬大自然教育中心針對親子、孩童及成人，安排營隊活動，「無痕山林體驗營」，藉由學習低衝擊山林的遊憩方式（無痕山林Leave no trace），提供親子共享、共遊、共學的機會。

「生態藝術探險營」結合攀樹體驗、生態藝術、原民故事與森林探索，跟隨著布農族獵人的腳步，帶給孩童豐富的山野體驗。

「末日森林高峰會」寓教於樂，以真實世界的森林資源產業鏈為故事背景，讓孩子親身接觸環境議題，並且培養團隊合作與溝通協調能力，增進自然素養。

「野生動物調查三日營」是針對成人辦理的營隊，帶領學員透過調查工具實地觀察野生動物，與獸跡、鳥樂、蝶舞、蛙鳴邂逅，感受奧萬大生物多樣性之美。

(中時 )