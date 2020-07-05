33歲港星李美慧是選美佳麗出身，2006年在港姐比賽中落選，然她出道當了演員，同年演出《宮心計2深宮計》中太平公主身旁的宮女「秦槐」一角，意外爆紅廣為人知，成了「御用宮女」，前年更在感情上有重大進展，帶球閃嫁大25歲百億富商曾文豪，翻身成了豪門太太。

李美慧昨替富尪慶生，雖因疫情滯留南法，但有女兒陪伴，老公仍開心得不得了。(翻攝自李美慧IG)

李美慧結婚不到半年，給富尪曾文豪添了千金，她也經常在IG上曬生活照，足見老公對她非常疼愛，經常帶著妻女周遊列國，日子過得富足幸福，而近期新冠肺炎疫情全球告急，李美慧也受到重大影響，一家三口因此滯留異國，如今還在南法的家中避難。

而雖然歐洲疫情嚴峻，李美慧昨(7/4)在IG更新了新照，寫下「Happy birthday，老公大人」，仍堅持幫富尪慶祝59歲生日，照片中，曾文豪面前擺著鋪滿草莓的鄉村風大蛋糕，懷裡則抱著寶貝女兒一起吹蠟燭，收到老婆準備的手寫卡片「Dear PaPa Happy Birthday Love you」，還細心印著掌上明珠的小手印，讓曾文豪笑得合不攏嘴，不吝嗇展現「有女萬事足」的幸福感，讓人直呼疫情期間還能如此，真的是讓人羨慕。

(中時電子報)