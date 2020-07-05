臉書上出現朋友的變性照片，說是玩了FaceApp的得意收穫。根據SMC身為國際科學媒體中心請教學者專家的說法，這小遊戲潛藏了大風險，主要來自帳戶本人大量上傳個人照片，軟體開發商運用AI演算法找出個人生物特徵，進而替照片加上特殊效果或變化，網友在拿到變造過的照片時，個資也被開發商綁架了。

國立中山大學資訊工程學系助理教授徐瑞壕指出，個人照片可被視是獨一無二的個人特徵識別資料，也就是所謂的「生物特徵」，FaceApp開發商俄羅斯公司Wireless Lab，兩度推出「老化功能濾鏡」和「變性功能濾鏡」，網友在把玩該App時也提供大量個人照片，App開發商甚至擁有個人相簿存取的權利，甚至可以進入手機用戶的其他個人資料。

徐瑞壕分析，個人生物特徵洩漏可能造成以下三種風險：

一、個人行蹤暴露：由於人臉辨識技術的普及，有些國家已經建立全國性的監視系統，如個人人臉照片被存入監視系統的資料庫當中，可被用來進行各種資料比對，進而可確認每一個人的活動行蹤，也因此造成了嚴重的隱私危害。

二、個人識別資訊被盜用：在使用人臉辨識作為安全識別的系統當中，外洩的個人照片可被用來製造出「可通過人臉識別系統認證的人臉照」，進而產生身份盜用的後果。

三、個人識別資訊被偽造：技術上可以透過深偽（深度偽造，Deepfake）技術，來偽造個人照片，藉由將當事人外洩的個人照片與其他人的照片或影片進行結合，假造出不屬於當事人的照片或影片場景，藉此產生對當事人的名譽傷害或是達到不法的意圖。

徐瑞壕提醒，個人照片的外洩，影響層面相當的廣大，個人在使用各種手機App軟體之前，應該充分的了解所存在的各種風險，並且要事先了解各種App侵入手機的權限，以及其中雲端服務的風險。

(工商 )