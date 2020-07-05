109學年度大學指考最後一天！3科官方答案已公布 18:002020/07/05 中時電子報 生活中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今(5日)天是大學指考最後一天，下午結束了最後一節的公民與社會（圖/林欣儀攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 109學年度指定科目考試於109年7月3日（五）至7月5日（日）3天舉行，5日是大學指考最後一天，下午結束了最後一節的公民與社會，大考中心也迅速公布第一天物理、化學、生物的正式考科答案，後續大考中心會再陸續公布其餘考科的答案，提醒考生可自行查閱。 生物科選擇題答案。（圖／翻攝大考中心官網） 化學科選擇題答案。（圖／翻攝大考中心官網） 物理科選擇題答案。（圖／翻攝大考中心官網） 大學指考今結束 考生喜迎暑假 (中時電子報) #109學年 #大學指考 #指考 #正式解答 #答案 #大考中心 #考科 也許您會感興趣 推薦閱讀 雲林縣109學年度4名初任國小校長遴選結果出爐 14:512020/07/01 寶島 大學指考4萬人應試 下午3時開放看試場 09:172020/07/02 生活 大學指考彰化考區共1812人報名 7月2日開放考場供學生查看 10:472020/07/02 寶島 大學指考明登場 苗栗考區今年比去年少108名考生 14:092020/07/02 寶島 109學年度指定科目考試 物理科試題解答 11:332020/07/03 生活 109學年度指定科目考試 化學科試題解答 13:212020/07/03 生活 109學年度指定科目考試 生物科試題解答 16:302020/07/03 生活 109學年度指定科目考試 數學乙科試題解答 11:092020/07/04 生活 109學年度指定科目考試 國文科試題解答 13:322020/07/04 生活 109學年度指定科目考試 英文科試題解答 16:422020/07/04 生活 生活熱門新聞 動漫展假coser妹「沒穿內褲掀裙讓人拍」黑森林露出網嚇：想報警 - 生活 本周變天時間出爐 氣象局：這兩天雨最大 - 生活 紙本三倍券為何超多人愛拿？網曝4關鍵：傻了才綁信用卡 - 生活 大露黑森林！沒穿內褲妹臉書被灌爆 朋友神邏輯護航網傻眼 - 生活 經濟部曝光三倍券印製成本 網友傻眼：是有多白癡 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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