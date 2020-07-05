109學年度指定科目考試於109年7月3日（五）至7月5日（日）3天舉行，5日是大學指考最後一天，下午結束了最後一節的公民與社會，大考中心也迅速公布第一天物理、化學、生物的正式考科答案，後續大考中心會再陸續公布其餘考科的答案，提醒考生可自行查閱。

生物科選擇題答案。（圖／翻攝大考中心官網）

化學科選擇題答案。（圖／翻攝大考中心官網）

物理科選擇題答案。（圖／翻攝大考中心官網）

(中時電子報)