民進黨桃園市議員王浩宇面對罷免運動，曾致電里長拜託支持。不過王浩宇的表叔、中壢區信義里里長邱仁德居然還設連署站「罷王」！被問到為何要罷免自己的侄子？邱仁德舉出其中一個理由，就是他們家族是基督教徒，但王浩宇卻在有一年選舉PO了一張照片，褻瀆了上帝。

邱仁德接受YouTuber「Bit King比特王出任務」專訪時表示，王浩宇的阿嬤是他的姑姑，王浩宇要叫他表叔，兩人是姑表的叔侄關係。那為何要罷王呢？邱仁德表示，他看到王浩宇有很多舉動，讓他最深刻的一個印象是，他們家族是基督教徒，王浩宇已經算是第五代的基督教徒，他自己是第四代。王浩宇在那一年的選舉，可能是要打擊其他政黨，他有一張照片褻瀆了上帝，他可能是想那個東西很滑稽，但他們基督教徒，甚至是所有佛教徒，都不會去褻瀆你的上帝、你的神、你的信仰。但王浩宇卻做出這個舉動，PO出這張圖，有一點過頭了。

邱仁德表示，王浩宇用網路的力量、聲量，把他的聲勢拉到最高，然後經營「我是中壢人」。那時大家也看到這個年輕人蠻清新的一個形象，而他也用這樣一個方式選上議員。但王浩宇當選議員之後，有很多行為，應說比較過頭了一點點，比較怪異的一點，稱大頭症也好，或換了位置換了腦袋也好，他看到有王浩宇很多的舉動，例如有小孩走丟了，然後找到了，王浩宇卻指責小孩父母沒有把孩子帶好，以致這些家長受到網路霸凌。

邱仁德還指出，目前罷王活動的進度，在第一階段提議的名冊部分，出乎他們預料的順利。在6月下句，才跟選委會確認連署的表格是怎樣的一個頭銜、作法，確認之後，短短10天之內，就己經達標了。

邱仁德甚至感動表示，罷免的路上有很多驚奇，原來這麼多的人要罷免王浩宇。王浩宇自己有做過統計，說他的最高支持度來自20多歲的年輕人。因此邱仁德看到年輕人出來填寫連署書時，真的非常感動。

(中時電子報)