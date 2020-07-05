南韓中央銀行3日公布的一份報告顯示，脫北者在離開北韓前每人平均金融資產和負債分別為1761美元（約台幣5.2萬）和408美元（約台幣1.2萬）。

央行針對212名在2012-2018年期間逃離北韓的脫北者進行調查，了解北韓地下融資的情況。具體而言，脫北者金融資產類型中現金持有額占比最高，為1310美元，其後依次為商業信貸（389美元）、借現金（54美元）、民間儲蓄（8美元）等。脫北者的負債主要為商業信貸（321美元）、借現金（79美元）、民間儲蓄（8美元）。

而上述金融形態在北韓均屬於富裕階層向個人、商販、企業提供融資服務的地下金融管道。報告顯示，27.8%的脫北者至少使用過一種以上地下融資方式，特別是內陸城市以及朝陸邊境地區居民。

南韓央行在報告中指出，北韓地下金融規模小，支援商業往來為其主要交易目的。但由於生產性融資比重偏低，地下金融未能有效刺激生產活動的發展。

(中時 )