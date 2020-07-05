勇奪今年美國棕櫚泉國際影展觀眾票選獎的不丹電影《不丹是教室》，4日在台北電影節首映，該片導演巴沃邱寧多傑趕不及返台，改由其製片妻子賴梵耘，同為賴聲川的女兒，代夫出征，出席映後座談、跟觀眾分享拍攝秘辛。有趣的是，該場昨天爆滿，除北影主席李屏賓、影展大使陳庭妮出席力挺外，竟也有不丹觀眾前來欣賞，還是導演巴沃的忠實影迷，現場感動歡樂交織、座談熱烈欲罷不能。

李屏賓的意外出現讓製片賴梵耘興奮不已，原來2人曾在尼泊爾一起工作過，當時李屏賓正在尼泊爾首都加德滿都為不丹導演宗薩仁波切（巴沃的舅舅，《高山上的世界盃》導演）拍攝新片《尋找長著獠牙和鬍鬚的她》。李屏賓除全程看完《不丹是教室》，讚賞之餘、更認真與賴梵耘分享心得，兩人為能在疫情下在台北電影節相逢、看電影，感到不可思議且無比興奮。李屏賓更表示他相當看好《不丹是教室》在台灣的票房，幫賴梵耘加油打氣。

《不丹是教室》11歲女孩佩姆扎姆。（海鵬影業提供）

賴梵耘現場透露片中飾演「佩珠」的小女孩佩姆扎姆（Pem Zam）生長在「魯納納」當地，由於對電影感到好奇，毛遂自薦想參與演出。導演巴沃要她回家請爸媽簽同意書，發現她面有難色，才得知原來她來自破碎家庭，從小由祖母扶養長大，讓巴沃大感心疼，決定將她的成長背景編入劇本，並由她本人親自演出，賺了不少觀眾熱淚。

賴梵耘在被問到拍攝動機時，坦言不丹雖是全球幸福指數最高國家，卻有80％年輕人想離開到其他國家闖蕩。導演因此希望透過該片拋出這個問題「我們認為的幸福在哪裡？」，讓觀眾反思，或許幸福並沒有絕對的定義。尤其電影最後給了一個開放式結局，無論烏金老師（不丹創作歌手希拉布多吉 飾演）在澳洲有沒找到「幸福」，但他在魯納納受到的心靈洗滌，絕對已擁有一段人生最美好的回憶。巴沃藉電影闡述「人與人之間的情感」，至於「幸福」與否，觀眾心中應會有不同的思考。

唯一遺憾的是，雖然《不丹是教室》目前已走完歐、亞、美、非四大洲首映，卻受新冠疫情影響，至今仍無法上山放映給村民看。她希望疫情快快退去，今年秋天能重登5000多公尺的「魯納納」，做一場《不丹是教室》的露天放映。《不丹是教室》17日全台上映。

(中時 )