日前傳出統一獅將要以野手張偉聖與富邦悍將投手王尉永交易，統一獅領隊蘇泰安透露會以選秀補強為主，而對於市場交易傳聞，悍將球團也提出說法，表示確實獅隊有提過後援投手的需求，不過目前沒有任何定案。

富邦悍將今日針對交易傳聞回應，「對於此交易，統一獅確實有提出後援投手的需求。對於球員交易的方案，球團持開放的態度，也會審慎評估，但目前並沒有任何定案。」

中職多年來沒有交易動作，上一次是2013年統一獅隊蔡璟豪與Lamigo桃猿隊林家瑋的投手交易。

(中時 )