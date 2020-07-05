2020台北市幼兒足球錦標賽5日進入最後1天賽程，雖然頂著烈日作戰，但絲毫沒影響到台灣足球小將的表現，場邊家長加油聲熱情讓賽事熱度更加高漲，為周末假期的台北田徑場增添不少歡樂氣息，隨著下午賽事的結束，北市幼兒足球錦標賽也在充滿笑聲、歡呼聲中落幕。

北市幼兒足球賽今年邁進第11屆，共有多達126隊參賽，競爭異常憿烈，本屆比賽依照小班組、中班組、大班組、跨園所組等組合，進行7人制足球比賽，每3隊為1組，採用循環賽制度；同時，為獎勵小朋友「參賽就是優勝」的運動家精神，每組都會在3隊選出1隊冠軍、2隊優勝，小朋友人人都是優勝者，藉以鼓勵小朋友勝不驕敗不餒的運動精神。

在最後1天賽程中，各組競爭也隨著炎熱的天氣逐漸加溫，參賽的球隊中有位已在幼兒足球經營23年的「偶像」教練，這次帶著來自林口、龜山的南蒂亞、愛愛幼兒園等多達5隊參賽，場邊幫忙加油助陣的家長也同樣聲勢浩大，「偶像」教練說：「幼兒足球這個階段主要就是在打底，重點在鼓勵小孩多參與和多玩，提升他們對足球的興趣。」

所有小選手與家長進場都需測量體溫。(北市體育局提供)

全女隊Red Dragons Girls表現相當受到矚目，這支球隊來自於1個爸爸的愛心。Red Dragons Girls教練是南非的Andrew，來台已有17年，組織Red Dragons俱樂部已有13年，Andrew說：「平常只有1、2名女生，我覺得很可憐，今年剛好有我的女兒和朋友一起，我就順勢幫她們組了這隊，只要她快樂就ok，輸贏不重要，我希望她們可以有一個很好玩的回憶！」

另1支相當受到矚目的航源天使隊，今連航源董事長林湧成都親自出席為小朋友加油，航源與天使隊在7月1日合併，成為台灣首支從U6到成人隊都有梯隊的甲組球隊，林湧成說：「航源一直在力推屬地主義，由航源球員廣召新莊附近的足球社團，希望未來能有我們從基層培養出來的球員一直升到頂級球隊。」

兩天的賽事進行下來，在場不分年齡長幼，大家一條心投入比賽，成為熱血賽事最動容的畫面，小朋友也都沉浸在比賽的氣氛中，讓炎熱的周日充滿足球氣息，即便賽事今天告終，但已經有不少師長迫不及待想等著下屆北市幼兒足球錦標賽的到來！

(中時 )