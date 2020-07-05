理財達人傳授領券秘訣，未成年領三倍券找對方法多賺1000元。(中天新聞提供)

三倍券7月1日上路後，不少人已在第一波搶購，而有不少父母還在觀望，未成年子女該怎麼領三倍券，才能取得最好康的優惠？理財達人傳授秘訣，只要找對方法，每人將可多出1000元的補助。

中天新聞報導，未成年子女領取三倍券有三種方式，第一是領實體券，第二是綁定電子票券，闢如一卡通、悠遊卡、icash2.0，第三是信用卡，但限於15歲以上未成年子女用父母信用卡的附卡、簽帳卡。

三倍券各縣市都有加碼補助，以台北市為例，高中職以下憑學生證領取，消費滿3千元，能享500元補助，若用悠遊付綁定電子學生證，又可再加碼500元，兩者相加等於多領1000元。

理財達人寶可孟表示，若是台北市學生，最簡單的方式就是灌進悠遊卡，這樣就可以消費3000元領3000元。

現在民眾對實體券預購相當踴躍，比例已逾6成7，寶可孟說，實體券除了在郵局領，8大通路都可網路預購，其實也相當方便。

寶可孟指出，實體券可在通路現場用現金購買，也可網路上刷卡預購，再去領實體券。他的爸媽就是用信用卡預購，有些銀行會祭出6%的回饋，因此兩個人就有120元的回饋。拿到實體券到商家消費，也可能有其他優惠，這等於是雙重回饋。

寶可孟說，他自己擁有500多張信用卡，不可能再辦新卡拿優惠，對他而言最好的選擇就是悠遊付，可拿到回饋500元，CP值最高。

(中時電子報)