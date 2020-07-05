PGA在6月恢復比賽後已經進入到第4站賽事，本周火箭信貸菁英賽打完三回合，由21歲美國選手沃爾夫（Matthew Wolff）取得領先，而幫助他打出奪冠希望的，是冰淇淋車的音樂。

因為新冠肺炎疫情美國還有很多地區限制外出，加上比賽所屬的區域又是獨棟房子居多的社區，加上現在PGA還沒開放觀眾進場，星期六的底特律高爾夫俱樂部溫暖又安靜，不過有幾洞靠近幾戶人家，一些高球迷只需在後院搭建臨時看台，就可以看到比賽，在屋子籬笆外，傳來微弱又熟悉的聲音，原來是在鄰近社區繞行的冰淇淋車。

對沃爾夫來說，這音樂沒有讓他分心，反而更專注比賽，讓他在第三回合打出低於標準桿8桿的64桿，以總成績197暫居領先，和後頭並列第2的同胞亞墨（Ryan Armour）、德翔波（Bryson DeChambeau）差距為3桿，沃爾夫說：「說真的，我想我要感謝那台冰淇淋車。那首重複的歌曲充滿我腦海，幫助我在比賽時不會想到速度、推桿等等，完全淨空我的腦袋，所以我才能發揮得不錯。」

或許最後一回合沃爾夫可以繼續靠著冰淇淋車的音樂，幫助他一路邁向勝利，他也分享自己喜歡的冰淇淋口味，「我應該比較喜歡香草，不過還有些冰棒的味道也很棒，或許明天再來想想要吃什麼口味的冰淇淋。」

(中時 )