富邦悍將洋投羅力在中職效力多年，6月28日達成生涯千K成就，今日賽前在主場，球團特地為他舉辦頒獎儀式，其中球團偷偷找了羅力遠在美國的妻兒一起錄製祝福影片也表達關心，讓羅力忍不住拭淚，展現「鐵漢柔情」的一面。

頒獎儀式中，富邦悍將球團由副領隊陳昭如、接住羅力中職第1K的捕手黃浩然，以及第1000K的捕手戴培峰一起頒獎，隨後球場大螢幕上播放由翻譯私下聯絡羅力家人而錄製的影片，2個可愛的小孩也在影片中獻吻表達思念爸爸，羅力看到螢幕上的妻兒也忍不住落淚。

羅力說，「每個三振都對我很重要，感謝每個捕手，更感謝一路以來支持的球迷們，我也很想念我的家人，很感謝太太，謝謝家人能支持我，讓我在海外繼續打拚。」

賽前羅力尚不知家人會錄製影片時，受訪時表達思念家人的心情真的很難克服，「想念我的老婆、小孩，真的很困難，我有每天和他們通電話，只要家人開心，我在台灣就會開心。」羅力強調在台灣打球已經是最好的選擇，美國小聯盟已經取消了，還能在台灣出賽很感恩。

(中時 )