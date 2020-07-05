新冠肺炎影響全球航空業，近期台灣因疫情趨緩，至7月底止仍無法出國，但仍有許多旅客在觀望各家航空復飛的情況。酷航自今（5）日起正式復飛台北至新加坡的航線，每周1班以B787-9機型載客營運，目前，聯合航空復飛台灣的時間將延至9月10日。

酷航表示，為了確保旅客與機組人員的安全、健康，飛航中採嚴格的防疫措施，包括登機前，除須請旅客配合量測體溫外，於機內仍須配戴口罩，防疫座位安排、保持安全距離等嚴密的措施。

為避免人員的接觸，酷航也鼓勵旅客使用網路線上報到系統，提前繳交健康聲明；機上的座位也會放護理包（內含抗菌濕紙巾、消毒液、醫療口罩）供旅客使用，飛行時，機內廁所則維持每小時至少3次的清潔，增加消毒的頻率。

正式復飛台灣的酷航，自6月1日起僅能攜帶3公斤以下的行李登機，最好能置放在前方的座位下，為確保乘客在安檢、登機和出發時保持安全距離，其餘7公斤以下的登機行李可免費託運。此外，酷航考量到乘客於預訂機票後有更改時程的需求，將「一次免費」更改政策延長到2020年7月底止。

(中時 )