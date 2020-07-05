雲林縣北港鎮媽祖信徒蔡嘉彰（左）製作5支「大支香」，每支高2公尺、重20公斤。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮媽祖信徒蔡嘉彰等人，為迎接白沙屯媽祖徒步進香團，製作5支高2公尺、重20公斤的「大支香」，5日起由眾人輪流扛香跟隨媽祖，將於8日抵達北港，再返回苗栗縣白沙屯，全程9天8夜不缺席。

苗栗縣通宵鎮拱天宮白沙屯徒步進香團5日凌晨出發，展開為期9天8夜的北港朝天宮進香之旅，媽祖信眾蔡嘉彰、馬瑋伶、黃谷江、黃志偉等人，為迎接這1年1度的宗教盛事，自製5支超大型大支香，全程燃香禮敬媽祖。

蔡嘉彰表示，今年因疫情影響，白沙屯進香活動一度傳出取消，他們只好將做好的大支香收起來，準備明年再用，後經拱天宮擲筊請示媽祖，最後決定本月5日起駕出發，大家趕緊再把大支香拿出來整理，4日先載往白沙屯展開大支香徒步之旅。

馬瑋伶說，之前把大支香收起來，媽祖即托夢給她「趕快做準備，端午節過後就會用到」，沒想到不久後便傳出白沙屯進香團解封消息，大家高興之餘，也對於媽祖的靈驗嘖嘖稱奇。

「大支香」製作過程繁複，每年中秋節過後蔡嘉彰等人便開始準備製作材料，經過一層層的塑形、乾燥，最後由彩繪師黃志偉畫上龍鳳、花鳥、祥獸等圖案，所需時間至少要半年。

負責扛大支香的黃谷江說，行走時每支大支香可燃燒3天以上，進香過程主要由他扛香，吃飯或休息才由其他人幫忙扛，10餘年來從不間斷，大家用這種方式表達對媽祖的虔誠信仰。

(中時 )