雲林縣長張麗善（左四）表揚32名新住民模範母親。（張朝欣攝）

雲林縣政府5日在虎尾鎮首度舉辦「新住民模範母親」表揚活動，表揚32名新住民遠度重洋來到雲林落地生根，為雲林這塊土地付出貢獻，未來縣府會推動更多新住民福利政策，幫助新住民在雲林安居樂業。

雲林縣新住民人口有1萬6000餘人，她們遠度重洋、千里迢迢來到雲林，雲林縣政府原本計畫在5月母親節舉辦表揚活動，但因疫情而延後，5日由雲林縣長張麗善主持「新住民模範母親」表揚活動。

張麗善表示，來自不同國家的新住民朋友，因緣分落腳雲林，無論在語言、文化、生活習慣上皆有適應問題，但她們無私付出，孝順長輩、照顧先生、撫養小孩、負擔家計，面臨種種挑戰仍甘之如飴，值得加以表揚鼓勵。

張麗善說雲林縣政府就是新住民姊妹的「後頭厝」，有任何需要都可尋求縣府各局處幫忙，在公部門的協助下，新住民姊妹絕對不寂寞孤單，希望她們將雲林當作自己的家，在此自在生活、幸福圓滿。

得獎人鄭芳鸞必需照顧身體不佳的小姑，以及年邁公婆與幼小孩子，後來丈夫去世，更是一肩扛起家中重擔，但她從不說苦，對她而言，只要全家人平安喜樂在一起，就是最大的幸福。

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(中時 )