近期最夯的話題，正是安心旅遊搭配振興三倍券迎接愉快的夏日旅遊，多家知名的台灣酒店業者的住房率及訂席率有顯著提升。台北士林萬麗酒店表示，即日起至9月底，分別推出住房和餐飲的加碼優惠，優惠消息一出，消費者打電話詢問專案、訂席的業績皆有提升，對於暑假檔期的銷售無疑打了一劑強心針。

現在，消費者凡持紙本「振興三倍券」支付房費，不限平假日，根據不同面額即可享有住房加碼，或房型升等禮遇；萬麗軒中餐廳則祭出以2折價格就可享用價值5000元的振興專案套餐。

餐飲方面，由萬麗軒中餐廳代表祭出「振興專案－烤鴨合菜套餐」，每套3不限支付方式（包含現金、刷卡或紙本振興三倍券等）皆可享用特殊專案價格，相當於只要用2折的價格、自掏腰包花費1000元支付，除可享政府補助2000元、再由士林萬麗加碼2000元，享用價值5000元的振興專案套餐。

住房方面，凡於酒店官方訂房網站或來電訂房，並持紙本「振興三倍券」支付房費，不限平假日即可享有住房加碼或房型升等禮遇；同時，台北士林萬麗酒店也加入「安心旅遊住宿名單」，凡於入住時出示身分證明文件供前台人員查詢確認後，每房每日除可享政府補助1000元現場折抵當日入住房費外，另可享士林萬麗「安心旅遊加碼優惠」。

(中時 )