2020年上半年經歷的大怒神投資市場，下半年還會不會再來一次？匯豐私人銀行預估，環球經濟將進入分段重啟和Ｕ型復甦，渣打銀行財富管理則認為，經濟基本面將呈現勾勾型復甦，兩家外銀都認為，環球經濟數據觸底回穩，各國持續推出刺激救市措施以支撐經濟，全球資金動能充沛將是一大利多。

惟，對於現在就該完成的下半年資產配置，匯豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲指出，此項投資組合中加重配置環球股票，並增持美國和亞洲股票。這項建議，和瑞銀財富管理相近，認為2020下半年在股票仍有上行空間，只是上行走勢可能較為起伏，要有耐心，瑞銀看好美國中型股、德國及歐洲工業股。

渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡則表示，渣打銀行對2020下半年風險性資產整體表現仍保持樂觀，就中長期而言，同時看好企業債與新興市場債，預期將略優於股市表現。

范卓雲提醒，總體經濟正在走Ｕ型復甦，這也意味股市波動性和報酬差異化將持續偏高，同時市場上有兩股相互抗衡的勢力，在經濟重啟過程持續拉鋸，因此投資人最適當的對策，是維持多元化投資，並以優質資產和穩定的收益為重點。

(工商 )