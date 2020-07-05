反彰化打鐵厝產業園區自救會數十名成員，手持標語齊集彰化縣政府廣場陳情抗議。（謝瓊雲攝）

自救會會長林志賢發言是痛批縣府出爾反爾、說話不算話，強調富麗大鎮居民反對開發案的連署已過半，要求縣府遵守承諾撤案。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府經濟暨綠能發展處、產業發展科長陳駿瑜（右2）出面接受自救會陳情，強調開發案縣府對於正、反兩面的意見，都將會列入參考。（謝瓊雲攝）

彰化鹿港反彰化打鐵厝產業園區自救會數十名成員，在環盟人士陪同下，5日至縣府廣場撒冥紙抗議，要求縣府遵守撤銷園區計畫的承諾；縣府回應指，將會積極了解各界的意見，作為施政的參考。

成員們站在廣場上，手持「拒污染、要健康」的標語，也擺出寫著「誠信之神」的神主牌位，舉行「招魂儀式」，抗議彰化縣政府誠信已死，廣場地面撒滿冥紙。

自救會長林志賢表示，園區面積小、能容納廠商有限，不解為何縣府堅持不撤案？居民從頭到未都反對工業區，經綠處長劉玉平先前曾經在環境影響公開說明會上，明確承諾富麗大鎮居民反對，就會尊重民意選擇撤案，如今竟出爾反爾。

他說，此案是前縣長魏明谷任內推動，現任縣長王惠美選前明明承諾若無必要，當選後不會繼續推動，沒想到現在縣府卻態度丕變，仍持續進行開發；他更指608戶居民中已有360戶連署反對，縣府卻還執意在7月7日召開環評第2次審查會，強烈要求縣府立即撤銷開發案。

彰化農地工廠問題嚴峻，彰化縣政府2018年獲中央補助執行開發「鹿港打鐵厝產業園區計畫」，北側近10公頃土地扣除公設面積後約6公頃產業用地，縣府去年起陸續與居民開說明會，卻遭鄰近的富麗大鎮居民群起反對。彰化環保聯盟總幹事施月英說，園區基地周遭人口密集區，有醫院、自來水淨水廠，縣府執意開發，恐讓周遭居民生活有汙染危機，應盡快撤案。

縣府表示，鹿港打鐵厝北側園區計畫經考量地方發展及民眾意見，將引進低污染製造業，像是醫療器材、汽機車零組件、製造業機械等製成低汙染產業才有機會進到園區，園區也採零排放，廢水全回收處理成為再生水，不會流出廠外。

經綠處強調，事實上也有長期居住在富麗大鎮的住戶表示支持，希望縣府能堅持推動政策，改變地方20、30年來全無發展的窘境；未來園區內將有餐飲、連鎖超商和百貨批發等業者進駐，將可更強化周邊的商業與生活機能，帶動地方繁榮。

(中時 )