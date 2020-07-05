搶攻暑假訂房熱潮，隨著振興三倍券及安心旅遊補助的政策上路，每家飯店業者的促銷方案，給消費者的感受除了優惠外，還有感受在五星級飯店享受的高檔質感。台北老爺酒店表示，疫情趨緩後，暑假檔期的飯店住宿訂房也回升，週末甚至可達8成，對此，為研擬消費三倍券的餐廳優惠方案，決定於7月15日前公告，持續加碼來刺激消費。

炎夏苦暑，為了提振胃口，清爽鮮美的海鮮料理是民眾最愛享用的美食之一，而台北老爺酒店內的Le Café咖啡廳、明宮粵菜廳、中山日本廳則推出符合時令的海鮮料理，分別以澎湖海鮮、活鮑料理、一鰻三吃為主題，來滿足饕客的胃。

即日起至9月30日，台北老爺酒店的Le Café咖啡廳「澎湖海鮮季」澎湖漁夫料理配台啤喝到飽，不只有多道澎湖特色料理，其中『石咾酸高麗菜鍋』的石咾，即澎湖特產「青衣魚」，魚皮薄彈、肉耐煮無細刺，酸菜燜煮更是內行吃法，以及五星升級版『澎湖小卷麵線』、『蟹肉海皇粥』，業者表示，推出後極受民眾歡迎，目前是預定全滿。

業者表示，明宮粵菜廳推出「饗鮮～鮑魚季」，從清蒸到拌炒，像是『金銀蒜蒸南非鮑』、『鮮鮑土雞煲』、『鮑魚酥』都是，從大菜到點心的鮮美料理，自振興三倍券推出後，目前訂席率已達8成。

而台北老爺酒店的中山日本廳則因應夏季節令，依照日本「土用丑日」的傳統，特選一年以下幼鰻，推出「夏日盛宴～鰻魚料理」，讓消費者享用一鰻三吃的究極美味。

(中時 )