外交部3日宣布，經與美國政府協商並獲同意，將在關島恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」。對此，經濟專家吳嘉隆在臉書指出，「台灣要進入備戰狀態才是！台灣的和平時間太久了，70年了，有點不正常，是該進入下一個階段了。」

外交部3日宣布，經與美國政府協商並獲同意，將在關島恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」。

經濟專家吳嘉隆分析，台灣將在關島設辦事處，「我猜想應該是應美國的提議或要求。」他認為，印度和中國一旦有軍事衝突，「美國的戰略構想應該會是讓中共承受兩線用兵的壓力，所以，中印邊界應該會真的駁火，而且，會與台灣海峽這邊（包括南海、東海）同時進行。」

吳嘉隆直言「我的結論：台灣要進入備戰狀態才是！台灣的和平時間太久了，70年了，有點不正常，是該進入下一個階段了。和平與安全是有代價的，台灣人要開始對戰爭的來臨做出準備，該承受就承受，該出手就出手！疫情的戰役我們打過了，現在是海軍、空軍準備上場！」

(中時電子報)