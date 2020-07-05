中國推出《香港國安法》引起世界矚目，著作《台灣島史記》的國民黨前副祕書長蔡正元今天在臉書以「香港與台灣」為題發文，說明香港近代政治被統治的變遷，並以「台獨政權」形容民進黨政府，提醒「隨著北京一步一步處理香港問題的軟硬力道，也隨著美國勢力弱化，台獨政權在江湖亂走，總有要還的事。」

蔡正元說，1840年英國對中國發動鴉片戰爭，強迫銷售鴉片給中國；戰後中英簽訂南京條約，英國強迫中國割讓香港，作為對中國銷售鴉片的港口基地香港從此成為「毒港」。在1840年前中國是出口順差的大國，自從鴉片戰爭後，鴉片大舉進入中國，中國反成進口逆差的大國，國勢江河日下。

他說，英國自1776年美國獨立後，國力下滑，卻在1840年後從中國撈取大量鴉片利潤彌補而富強；經濟凋蔽的中國，在1851年爆發太平天國事件，中國江南亂成一團，亂到1864年，大量廣東富豪和難民逃入香港，香港開始有講廣東話的大量人口，也開始有非鴉片相關行業出現。

英國食髓知味，於中國太平天國事件期間趁火打劫，於1856年對中國再發動第二次鴉片戰爭，這次還搶奪圓明園內的國寶，最後乾脆放火焚燒圓明園。

蔡正元說，戰後，1858年及1860年中國被迫簽訂天津條約和北京條約，割讓九龍半島南部給英國，鴉片規定要改稱「洋藥」，當作食品自由賣入中國，也能在中國領土自由買賣。根據天津條約，台灣的淡水、基隆、台南、高雄成為通商港口，大量外銷茶葉和樟腦，台灣經濟突飛猛進，但卻又大量進口鴉片流失外匯，形成賣茶葉換鴉片，不上不下的經濟困局。

而後，1894年中日爆發甲午戰爭，1895年中國被迫割讓台灣給日本，英國一面借錢給日本打中國，一面藉口幫助中國與日本談判，要求租借九龍半島北部和新界。中國無奈只好於1898年簽《展拓香港界址專條》租借99年，直到1997年6月30日，中國清政府從此威信蕩然無存。

他說，1911年在革命黨和袁世凱合作推翻大清帝國政府，成立中華民國，但是中華民國政府仍戰亂不止，北洋軍閥內鬥，國民黨拿蘇聯共產黨的錢重新建黨建軍；國民黨北伐勝利又以清黨為名，大舉屠殺北伐夥伴的共產黨，從此國共鬥爭主宰中國現代史。國民黨內部軍閥又爆發中原大戰，先因九一八事變丟掉中國東北，直亂到七七事變，中國展開全面抗日戰爭，直到二次大戰結束，又開始國共內戰，直到 1949年國共隔著海峽對峙。

蔡正元說，二次戰後，1945年法國和美國藉口反共爭自由，公然侵略越南長達30年，在這麼長的時間裡，中國大陸的資金和難民以及越南難民，一波一波湧入香港，造就香港的繁榮和社會問題。

蔡正元指出，1997年後中國兵不血刃，不但收回99年租約屆期的土地，還收回永久割讓的香港島，但長期殖民化的難民文化，也開始跟中國大陸產生矛盾，台獨政權接手國民黨政權，也趁機插手香港內部的亂局，既向中國大陸叫板，也向美國主子表忠。但隨著北京一步一步處理香港問題的軟硬力道，也隨著美國勢力弱化，台獨政權在江湖亂走，總有要還的事。

(中時 )