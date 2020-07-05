台北市內湖區的「華盛頓幼兒園」日前被爆出有超收的情形，經教育局開罰19萬2000元後，教育局二度稽查發現超收人數翻倍，竟高達120人，再度開罰20.4萬。北市教育局主秘陳素慧表示，近日三度稽查後發現仍未改善，因情節重大，下周不排除勒令停招，若限期未改善，就會勒令停辦。

華盛頓幼兒園日前才爆出有嚴重超收問題，部分學生根本沒有入學籍，直到學生要轉學和申請意外保險才得知真相，不只有超收問題，近日經教育局稽查，該立案幼兒園只有1、2樓區域，3樓空間是空的，但接獲家長投訴，就學期間，孩子常被帶到3樓上課及做早操，明顯違規擴大使用。

陳素慧表示，教育局在5月22日進行第一次稽查，發現超收64名孩童，6月24日進行第二次稽查，發現園方超收高達120名孩童、違規擴大使用、師生比例不符，教育局再度開罰20萬4000元，近期有人檢舉，7月3日三度稽查後仍未改善，教育局認為因情節重大，擬下周勒令停召並限期改改善。

教育局呼籲，家長選擇幼兒園時，應注意教學空間，不得高於2樓以上，在逃生時危險性都會提高；另外，幼兒園招生時，為了吸引家長會提出幫忙出保險費或學費便宜等情形，都有可能是想超收，不能同意。

此外，針對北市議員游淑慧質疑，教育局上次稽查華盛頓是2017年，並非年年定期稽查，對此，陳素慧解釋，教育局每年都會定期稽查，但是屬於抽查，並非每一年都會查到同一家，因此，聯合稽查平均每三年輪完一次所有幼兒園。

(中時 )