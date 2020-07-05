新北市衛生局30歲林姓女雇員3日晚間11時許墜樓身亡，檢警發現，林女墜樓前6小時疑被長官約談，甚至在臉書寫下千字長文，自揭遭到性侵、謊言、暴力，宛如《房思琪的初戀樂園》一書主角，檢警目前已查扣林女手機，待解鎖還原進一步釐清，律師則直言，事過境遷，要還原真相恐有難度。

據悉，林女為約聘雇員、負責長照業務，2年前任職於某物理治療機構，疑似該段時間內遭機構執行長性侵，最後隱忍繼續交往，今年4月還被正宮提告妨害家庭。

檢警發現，林女墜樓前6小時在臉書寫下千字長文，她自揭遭對方用強暴、謊言、暴力、背叛毀了自己的人生，她控訴對方宿醉強暴自己，把她從廁所拖到客廳再扛到房間，嘴上說著「再一下下就好！」

林女也提及，閱讀《房思琪的初戀樂園》的心境，最後更寫下「我知道很多人愛我，但我恨我自己，願用這條命，讓真相浮出檯面。」

新北市議員、律師張維倩表示，檢警只要認為有犯罪嫌疑都可以偵辦，但最終是否起訴、判刑仍依據「證據」，由於事過境遷，要還原事件全貌恐有難度，偵辦起來會相當困難。

張維倩也說，由於性侵害發生時通常不會有第三者存在，加上林女已經死亡，目前仍應由被害人家屬決定是否進一步提告；她建議，若遇到性侵害事件，女性應有自己身體的自主權，要勇敢說出來，第一時間就是「報警」，會有婦幼隊同仁陪同驗傷、蒐證、保全證據。

(中時 )