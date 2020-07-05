劉浩恩說，家人是他一路走來最大的精神支柱。（李宜杰攝）

劉浩恩今年3月參加全國聽障羽球比賽，勇奪國中組冠軍。（邱久容提供／李宜杰台南傳真）

台南市政府教育局5日頒發市級總統教育獎，今年獲獎的14位學生中，其中南寧高中劉浩恩，雖然在3歲時被診斷出罹患重度聽力障礙，但他不輕言放棄人生，自小學二年級起接觸羽球，並打出興趣，甚至一路闖進2019年世界聽障羽球錦標賽，儘管當時無緣4強，但他愈挫愈勇，夢想成為下一個台灣羽球好手周天成。

劉浩恩的媽媽邱久容回憶，因浩恩較同齡的孩子晚開口說話，因此在3歲時送至醫院檢查，沒想到卻診斷出罹患重度聽障，頓時間難以承受。不過，天生的障礙並沒有限制劉浩恩與家人，因緣際會下，劉浩恩參加羽球社團，孰料愈打愈有興趣，家人也鼎力支持，正式開啟了他的人生新旅程。

不過，練球之路並非一帆風順。由於聽力受損，劉浩恩須花上比別人多1倍的時間練習、溝通，甚至在戰術指導上，偶爾也會因聽力不佳，誤會教練指導。不過，劉浩恩不灰心，他相信天道酬勤，因此總不斷練習，練到手腳長滿繭，他說，自己的偶像是周天成及日本球王桃田賢斗，盼自己有天也能像他們一樣出人頭地。

此外，劉浩恩不僅喜歡羽球，他還熱愛油畫創作，紓解平時壓力，同時也陶冶性情。劉浩恩還以作品《恩恩的羽球夢》奪得第17屆文薈獎國中組第3名，作品圖文並茂、真摯感人，是文武雙全的優秀學生。

即將升上南寧高中體育班的劉浩恩，未來的練習時間、強度也將加重，不過，劉浩恩有信心能克服難關，並盼大學進入國立體育大學就讀，持續朝國手之路勇敢邁進。

(中時 )