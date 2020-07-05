前高雄市長韓國瑜被罷免後，有人質疑代理市長團隊懈怠。有粉專貼出一張照片，竟發現停車格疑似少畫一條線，質疑這樣畫線是打算讓人怎麼停車呢？直接開放「三倍停」嗎？網友吃了一驚不禁笑說，哈哈..創新喔！

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」PO出一張網友提供的照片，在高雄市大昌二路、正忠路口有一處停車格，質疑少畫一條線，變成「開放式三倍停車位」，這樣是打算怎麼讓人停車呢？是直接開放「三倍停」嗎？不禁感嘆，市府不要只會發新聞罵市民污衊，請認真將螺絲上緊好嗎？好好體會一下韓市府遭受的待遇，應該不及十分之一。並表示他們真的很認真幫忙監督市政，高雄市政府應該感謝他們才對。

網友則酸說，這個其實蠻扯的，完工拍照回覆驗收，我以為這是常態。好啦，我幫他找個理由，剛好油漆沒了，回去拿，經費又剛好沒了，等下一次撥款後採買再補。

其他網友也貼文回應，「土地位移的概念，大家莫要驚慌。」、「準時開會的成果是這樣嗎？光靠嘴巴開會是沒用的，要起而行啊，那些很喜歡監督市政的議員怎都不見了，難道因為沒韓市長在沒曝光度了嗎？」、「是表達無政府狀態完全free？」

無獨有偶，網友加碼上傳了一張奇葩照，自強二路、前金一街口也有一處紅線劃過水溝蓋。該粉專無奈說，果然沒有誇張，只有更誇張，這個也能劃這樣，也只能笑笑的。

粉專PO出一張照片，發現在高雄市大昌二路、正忠路口有一處停車格，疑似少畫一條線，質疑這樣畫線是打算讓人怎麼停車呢？(翻攝「韓黑父母不崩潰」粉專)

網友加碼上傳了一張奇葩照，自強二路、前金一街口也有一處紅線劃過水溝蓋。(翻攝「韓黑父母不崩潰」粉專)

(中時電子報)