「美聲王子」林志炫近年拓展演藝事業至大陸有成，然也爆出生涯最大花邊新聞，去年被曝光其實早已結婚生子，且孩子已經上國中了，而明天(7/6)是他的54歲生日，沒想到今林志炫曝光近況，赫見他戴著氧氣罩躺病床，讓粉絲非常憂心。

林志炫生日前一天突po文，曝光身體出狀況，竟戴著氧氣罩還住院。(取材自林志炫臉書)

林志炫在生日前夕曝光近況，竟是自己躺在病床上、戴著氧氣罩的照片，他坦言健康亮紅燈，前陣子身體出狀況，「在醫院休養了一段時間，所幸現已出院。但仍需要逐步把身體與體力養回來」，但表示目前狀況還OK，要眾人安心別掛念。

林志炫戴氧氣罩的消息引發熱議，經紀人隨後也出面說明，據《自由時報》報導，經紀人說明他戴的其實是保護嗓子的霧化去痰器，至於林志炫究竟生了什麼病？他低調表示「沒什麼事」，只是因為疫情的關係行程較鬆，剛好有些小狀況，因此順便處理並且健康檢查，不是大事，而有鑑於粉絲關心林志炫好久不見，所以報告一下近況，也叮嚀大家多注意身體健康。

(中時電子報)