嘉義縣長翁章梁（左三）今天帶著運動飲料到場勉勵排球小將們。（張亦惠攝）

義竹國中排捄隊勇奪今年全國排球乙級聯賽亞軍，創下隊史新紀錄，更引起全鄉關注，嘉義縣長翁章梁5日帶著運動飲料到校為選手們加油，也期許未來在台灣體壇跟排球史上，都能再看到來自義竹國中排球選手的名字。

成軍11年的義竹國中男排隊，今年拿下北港媽祖盃冠軍，又在全國排球乙級聯賽中，勇奪全國亞軍，翁章梁5日由鄉長黃阿家、縣議員蔡瑋傑和鄉代會主席翁榮輝等人陪同，前往母校勉勵排球隊小將。

義竹國中校長蔣佳樺說，義竹國中排球隊在國中排球乙級聯賽從未闖入4強，為了一圓冠軍夢，教練呂坤峰與楊禹中為小將們量身打製慎密嚴謹的訓練計畫，一步步增強體力與團隊默契，教練甚至在會考後，帶著他們夜宿學校體育館，照顧生活起居，建立自信，保持最佳狀態，才終於在今年的全國聯賽中，擊敗大家看好的球隊，取得冠軍賽資格。

蔣佳樺表示，最後一役中，義竹國中一開始輸給泰武國中，但在第二場比賽逆轉勝，最後以2分之差取得亞軍，不少在網路觀看直播、熱血沸騰的鄉親，都紛紛留言「你們已經打出了最令人感動的比賽」、「這是我們心目中的冠軍男孩」。

翁章梁說，一個競賽能引起全鄉如此關心，守在網路看直播，藉由運動凝聚情感，這就體育的魅力，小學弟個個都很爭氣，吃了很多苦，歷經多少磨練，才能過關斬將，真的不容易。

(中時 )