彰化縣長王惠美(中)強調彰化縣人口老化速度很快，會全力照顧好長輩們，落實在地安養老化，讓年輕人放心打拚事業。（謝瓊雲攝）

民生社區發展協會與長壽俱樂部的成員爺奶們都出席揭牌成立大會。（謝瓊雲攝）

由員林民生社區居民出錢出力捐獻興建的衡文宮，供奉目前全東南亞最大尊的帝爺公，已是知名旅遊景點，今天起也將成為在地阿公阿嬤交流互動的社區照顧關懷據點。（謝瓊雲攝）

彰化縣員林市民生社區發展協會照顧關懷據點，5日在員林衡文宮揭牌。彰化縣長王惠美主持揭牌儀式時表示，上任後縣內社區關懷據點，已由156處增加到260處，未來目標希望每個村里都有一個社區關懷據點，讓長輩在地安養、得到最好的照顧！

全新成立的據點，由王惠美、員林市長游振雄、民生社區發展協會理事長劉耀彰、衡文宮主委陳明仁、員林市民生社區長壽俱樂部會長蔡士元等人共同揭牌。

王惠美說，彰化縣老年人口成長速度真的非常快，社區關懷據點讓長輩聚在一起，共餐、活動、學習等，年輕人也能專注、認真拚事業；縣府在財政允許能力範圍內，絕對會全力配合協助。

游振雄指，感謝王縣長大力支持，員林市很多棟社區活動中心新建整修工程都已發包，將配合中央及縣府長照2.0的政策方向，持續努力，落實長輩們在地安養的照顧。

陳明仁說，居民出錢出力捐獻興建的衡文宮，供奉東南亞最大尊的帝爺公，不僅是旅遊景點，未來希望能夠設置YouBike點，使遊客騎YouBike從衡文宮出發暢遊員林。

民生社區則說，過去受限經費等因素，長壽俱樂部及社區關懷共餐據點差點胎死腹中，幸賴衡文宮提供場地，加上縣府、公所等補助經費，才能順利設立，眾人感謝又高興，理事長與會長們也才對鄉親長輩們有個圓滿交代。

(中時 )