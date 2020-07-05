環保局日前循線追查，人贓俱獲。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市三峽區近日每逢深夜，屢屢瀰漫焚燒塑膠產生的惡臭，當地居民苦不堪言，環保局獲報後展開稽查，發現位在中正路的黃姓回收業者，在未取得許可證情況下，私自焚燒廢棄馬達，取出銅線後變賣獲利，並將業者依《空氣汙染防制法》、《廢棄物清理法》送辦，最重可處5年以下有期徒刑。

新北市環保局表示，4日接獲民眾陳情，反映三峽區中正路2段附近，每晚8時至10時間，屢屢瀰漫陣陣黑煙，且散發焚燒塑膠的刺鼻味道，不僅讓人作嘔，甚至還有孩童和長者，出現呼吸道不適等症狀。

環保局稽查員獲報後展開搜索，4日下午查獲黃姓回收業者，正在工廠內燃燒廢棄物，原以為黃男是在鐵桶內燃燒木材，仔細查看才發現，黃男正燃燒撿拾來的廢棄馬達。

黃男解釋，他為了將廢棄馬達外圍包覆的材質燒熔、軟化，以便去除塑膠外皮，取出銅線後變賣，才會將馬達放進鐵桶內焚燒，不知道行為已經觸法，更影響住戶空氣品質。

新北市環保局指出，黃男並未申請廢棄物清除許可，卻私下燃燒廢棄物、更從中獲利，嚴重汙染當地空氣品質，訊後依違反《廢棄物清理法》、《空氣汙染防制法》移送新北地檢署偵辦，最重分別可處5年以下有期徒刑、3年以下有期徒刑，呼籲民眾勿以身試法。

(中時 )