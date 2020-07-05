第五屆史坦威鋼琴青少年大賽共有7位決賽者(後排)和7位評審(前排)一同參與。(史坦威鋼琴中心提供)

第五屆史坦威青少年鋼琴大賽昨(4)日於國家音樂廳圓滿落幕，由目前就讀台北市師大附中國中部音樂班、今年15歲的郭庭安奪得首獎，將在明年代表台灣與其他7國爭取亞太區唯一一席名額，前進德國漢堡史坦威音樂節。評審團之一、鋼琴家陳毓襄表示，8位參與決賽的青少年鋼琴家能在國家音樂廳和7位評審前演奏，已經完成了很大的挑戰。

陳毓襄表示，此回參加決賽的選手最小8歲，最大16歲，整體均表現不錯，也因年齡落差會對評選標準格外傷腦筋，但最終仍以每位選手展現的技巧、音樂性，評選出表現最為完整的郭庭安，代表台灣在明年爭取亞太區冠軍。

陳毓襄表示，對青少年鋼琴家來說，能夠站上國家音樂廳已是壓力十足的挑戰，若未能得獎也不要氣餒，希望每位青少年鋼琴家能持續增進演出經驗，「不論大場合或小場合，能越常上台演奏越好，對上台就不會陌生。比賽很殘酷，我建議選手賽後要好好調整情緒，家長也要能接受比賽結果，甚至演出前不去想比賽，好好享受整個演出過程。」

今年2月舉辦國際大師鋼琴藝術節暨鋼琴大賽，為台灣青年鋼琴學子搭建國際橋梁的鋼琴家嚴俊傑，此回同為評審團之一。他表示，台灣小孩有演奏實力，但不一定有國際眼界，如果能多觀看國際比賽，或是國際上的亮眼演出，就能增進自己的演奏。

嚴俊傑表示，決賽中的每位選手演奏實力堅強，年齡小的也不輸大自己好幾歲的哥哥姐姐，令人驚艷，若無拿到名次也不代表自己未受肯定，「多看一些國際演出，看多聽多了，他們會對自己的演奏和要求有不一樣的想法，也能以平常心面對挫折。」

嚴俊傑透露，評選過程中，自己首重觸鍵方式與身體協調，「若身體不放鬆，就不會有和諧的音色。」陳毓襄則說，每位選手對音樂詮釋同是就音樂性延伸出的重要課題，此外，她也希望未來比賽能多一些台灣觀眾進劇場觀看決賽演出，鼓勵將代表台灣的青年選手。

史坦威國際鋼琴大賽源自德國漢堡史坦威音樂節，亞太各國自2012年起，爭取到一席音樂節的名額，只有在亞太區獲得冠軍，才能代表亞太區參加史坦威音樂節。亞太區總決賽將於明年舉行，由郭庭安代表台灣，與韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、印尼選手一起角逐亞太區名額。

(中時 )